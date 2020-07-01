Непобежденный боксер умер в 21 год 

Об этом сообщает Boxingscene.
По информации издания, причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание. В прошлом году у Гонсалеса обнаружили инвазивный рак в лимфатических узлах шеи и паха.
Боксер выступал в суперлегком весе. На профессиональном ринге он провел пятнадцать поединков и одержал победу в каждом из них. На любительском уровне он дрался 180 раз и трижды стал победителем чемпионата Мексики.
3 февраля вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Причиной смерти стала саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета.