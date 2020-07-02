«Допинг мог быть в мясе»

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Запрещенные вещества могли попасть в организм боксера Александра Беспутина вместе с мясом, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал менеджер спортсмена Эгис Климас.

"Последние десять дней подготовки он провел в Испании. Запрещенное вещество могло быть в мясе", — заявил он.

Допинг-проба B чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Беспутина дала положительный результат, об этом рассказал представитель команды Раджаба Бутаева , являвшегося соперником Беспутина по титульному поединку.

Ранее сообщалось, что допинг-проба B чемпиона мира по боксу Беспутина дала положительный результат.