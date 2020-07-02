Третий бой Фьюри и Уайлдера отложили 

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Третий бой боксеров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера планируется провести в декабре 2020-го. Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что схватка пройдет 19 декабря. Промоутер Брэд Джейкобс заявил, что поединок пока не имеет места проведения. До совместного боя Фьюри может подраться с Энтони Джошуа или с основным претендентом на пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Диллианом Уайтом.

Таким образом, поединок отложили в очередной раз. В феврале глава Top Rank Боб Арум заявил, что третий поединок между тяжеловесами должен состояться летом 2020-го. После появилась информация о переносе ивента на осень из-за пандемии коронавируса.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке, завоевав пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американский тяжеловес впервые в карьере потерпел поражение.

Первый бой прошел в декабре 2018-го и завершился вничью. Уайлдер одержал 42 победы в карьере (41 — нокаутом). В активе Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом.