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Международный день бокса отметят в России в онлайн-формате 22 июля 

Агентство «Москва» и ещё 1 9 часов назад
Международный день бокса отметят в РФ онлайн
Фото: globallookpress.com
Предстоящий 22 июля Международный день бокса будет отмечаться в РФ в онлайн-формате, сообщает пресс-служба федерации бокса России.
«Международный день бокса — главный праздник всего боксерского сообщества, который отмечается 22 июля. На протяжении последних трех лет День бокса проходил на Красной площади в Москве, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире было принято решение провести его онлайн», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в 2020 году День бокса в России пройдет под слоганом «Сильнее, чем вчера», который стал девизом всех боксеров во время пандемии.
«В течение всего дня на официальной странице федерации бокса России во «ВКонтакте» вы сможете увидеть самые значимые моменты российского бокса за прошедший год, окунуться в истории лучших боксеров нашей страны, а также стать частью глобального международного праздника, приняв участие во флешмобе, который проходит под хештегом #BOXINGEVERYWHERE, где спортсмены будут боксировать с тенью на фоне главных достопримечательностей своих городов, передавая эстафету спортсменам из других государств. Вы сможете провести свой день вместе с легендарными спортсменами, которые на протяжении всего времени эфира будут проводить прямые включения с московской студией. Все зрители трансляции получат возможность пообщаться со своими кумирами, задав вопросы в комментариях, а лучшие из них ведущие озвучат в прямом эфире. Кроме того, наши чемпионы прокомментируют для вас показательные бои, которые пройдут по всей России в различных форматах», — добавили в пресс-службе.
Там отметили, что эфир будет работать с 12:00 до 19:00, полная программа мероприятий будет опубликована позднее.
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