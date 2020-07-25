Вечером 23 июля Майк Тайсон вновь заставил спортивные издания всего мира обратить на себя внимание. И виной тому вовсе не новая странная выходка или очередное шокирующие признание. Оказалось, что слухи о возвращении 54-летнего бывшего чемпиона мира на ринг не были беспочвенными: 12 сентября этого года Тайсон все-таки снимет перчатки с гвоздя. Его соперником станет 51-летний Рой Джонс — также бывший абсолютный чемпион мира. Встреча легенд состоится в Калифорнии. Планируется, что поединок будет восьмираундовым и пройдет без судей. Что уже известно о супербое — в материале «Ленты.ру».

«Могу преодолеть все, что стоит у меня на пути»

Вокруг возможного возвращения Тайсона на ринг в последние месяцы ходило много слухов. За это время для него нашлось с полдюжины соперников: от Эвандера Холифилда до Шэннона Бриггса. В прессу просачивались разные, иногда не очень правдоподобные детали, а сам Тайсон в социальных сетях только и демонстрировал, что активно тренируется. Однако конкретики ни по одному из потенциальных боев все не было, так что казалось, что американец просто заскучал и ищет пиара. Но с поединком против Джонса получилось иначе. Впервые о нем заговорили 21 июля, а уже спустя двое суток он получил официальную дату. 12 сентября, Калифорния.

И все-таки анонс супербоя для всех стал неожиданностью. Тайсон, который не переставал удивлять эпатажными заявлениями и эффектными появлениями на публике еще в мае, в последнее время немного выпал из новостной повестки. Он лишь продолжал публиковать видео из тренажерного зала, на которые болельщики хотя и реагировали, но уже не так бурно. Все увидели мощное тело бывшего боксера, удивились один раз, другой, а потом — удивляться перестали.

Исключением стало, пожалуй, только известие о том, что Железный Майк примет участие в программе Shark Week, где сразится с белой акулой. Сообщалось, что выпуск с участием боксера должен выйти 9 августа. Сам Тайсон заявил, что рассматривает это как разминку перед возвращением в бокс.

«Я сравниваю это со страхом выйти на ринг в 54-летнем возрасте. Этот опыт дал мне понять, что я могу преодолеть все, что стоит у меня на пути», — рассказал спортсмен.

Omar Vega / Getty Images

В остальном — никаких громких интервью с новыми деталями темного прошлого, никаких оскорблений или драк на рестлинг-шоу, никаких слез и душераздирающих речей. Думалось, Майк уже перевыполнил план по выходкам и теперь вернется к тихой мирной жизни. Как бы не так — теперь Тайсон обеспечил себе пристальное внимание СМИ еще как минимум на два месяца.

Последний раунд

За карьеру Тайсон провел 58 поединков, из которых выиграл 50 (44 из них — нокаутом). Бой с Джонсом станет для него первым с 2005 года. Тогда он уступил ирландцу Кевину Макбрайду . Несмотря на заметное преимущество соперника в габаритах, однозначным фаворитом являлся Тайсон, который грозил «выпотрошить его, как рыбу». Макбрайд, со своей стороны, обещал шокировать мир победой над американцем. На взвешивании Макбрайд оказался на 17 килограммов тяжелее.

Зрители во время боя в большинстве были, конечно, на стороне Тайсона. И первые четыре раунда действительно остались за ним — атаки по голове и корпусу проходили без проблем. При этом развить успех Майк не сумел: в пятом раунде ирландец стал использовать преимущество в росте и размахе рук, так что ему удавалось держать соперника на расстоянии джебом и клинчевать при попытке сблизиться. Тайсон сбросил скорость и стал менее агрессивным, а еще заработал два штрафных очка за атаку, в результате которой у ирландца открылось рассечение. А в конце раунда американец и вовсе оказался на канатах — правда, рефери не стал отсчитывать нокдаун.

По итогам шести раундов Тайсон лидировал по карточкам двух судей со счетом 57-55, а третий выставил тот же счет, но в пользу ирландца. И тут случилось то, на что никто не рассчитывал: американец отказался от продолжения боя. Макбрайду была присуждена победа техническим нокаутом, и Тайсон почти сразу объявил о завершении карьеры. «Хочу извиниться перед болельщиками, которые заплатили за это деньги и потеряли время. Думаю, что мне пора заканчивать. Не вижу смысла в дальнейшем появляться на ринге. Не стоит обманывать самого себя и позорить вид спорта, которому я отдал много лет жизни», — оправдался он. А Макбрайд перед толпой ошарашенных фанатов заявил: «Эта победа — гордость всей Ирландии. Не знаю, закончится ли на этом карьера Майка, но точно знаю, что для меня все еще только начинается».

@royjonesjrofficial

Все это сложно было назвать красивым финалом истории Тайсона — бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и обладателя всего, чем только можно обладать в боксе. Тем не менее решение об уходе на тот момент было окончательным. Правда, в 2006-м американец отправился еще и в показательное турне, однако дело это не завершил. Единственный, с кем Майк встретился, был Кори Сандерс. Тайсон победил его, но понятно, что в послужные списки боксеров поединок включен не был. Несмотря на то что изначально американец собирался боксировать еще и с Холифилдом, Бриггсом, Ленноксом Льюисом, Владимиром Кличко , больше на ринге он не появился.

«Я — русский»

Джонс же ушел из бокса относительно недавно — в 2018-м. В последнем поединке единогласным решением судей он победил Скотта Сигмона . Бой стал в его карьере 77-м, а количество побед сложилось в число 66. Нокаутом он при этом выигрывал 47 раз. Джонс по медийности с Тайсоном не идет и в сравнение, хотя назвать его совсем уж тихим-скромным нельзя. Появляется в новостных сводках он, что называется, редко, но метко.

Начнем с того, что в 2015-м Джонс получил российское гражданство, а в 2017-м — провозгласил себя русским. Он обратился к президенту Владимиру Путину со словами: «Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире. Спасибо за все, что вы делаете. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я — русский». С тех пор едва ли не в каждом интервью Джонса звучит напоминание об этом.

В марте 2019-го Джонс засветился в перепалке с бразильским бойцом смешанного стиля (MMA) Витором Белфортом, захотевшим «грязного бокса», и принял его вызов. Спортсмены уже встречались в 2012-м, когда американец победил, а в этот раз дальше разговоров не зашло. Рой не раз признавался, что о возвращении на ринг всерьез никогда не размышлял и имеющихся регалий — а ведь Джонс стал первым в истории боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в четырех весовых категориях, — ему достаточно.

Когда же он получил предложение от Тайсона теперь, без раздумий согласился. Почему? Мало кто помнит, но боксеры должны были встретиться на ринге еще 17 лет назад. Бой сорвался, и история эта довольно запутанная.

«Тайсон был опасен, но уже не был монстром»

Вообще, каждый раз, когда Джонса спрашивали о несостоявшемся поединке с Тайсоном, он объяснялся по-разному. Часто противоречил сам себе.

В 2003 году Рой сенсационно стал чемпионом мира в тяжелом весе, победив по очкам Джона Руиса . Он был лучшим боксером мира, а вот карьера Тайсона близилась к закату. Он только что уступил Ленноксу Льиюсу, но был готов провести еще несколько боев. Один из них — против Джонса. Другой американский боксер Андре Уорд рассказывал: «У нас был один и тот же менеджер — Джеймс Принс . На столе был контракт на бой против Тайсона и где-то около 40 миллионов долларов гонорара для Роя. Все уже понимали, что Тайсон в то время был не совсем Тайсоном. Он все еще был опасен, но уже не был монстром».

Тогда Принс якобы сказал: «Возьми эти 40 миллионов долларов. Ты и Майк Тайсон». Но Рой отказался и решил, что лучше провести поединок против Антонио Тарвера . Сам Джонс это вначале опроверг. По его словам, это Майк отказался от боя. «Я делал все возможное, чтобы получить бой с Тайсоном, но в конечном счете он не принял поединок. Я бы сделал все, чтобы его нокаутировать», — говорил он. Рой уверял, что выбрал Тарвера, потому что у Тайсона начались проблемы с законом и на ринг он выйти не мог.

Спустя несколько лет Джонс представил иную версию тех событий. Он заявил, что встреча с Тайсоном никогда не была для него в приоритете и вообще не стояла на повестке. «Мы никогда не пытались устроить этот бой. Об этом говорят и пишут в книгах, но все было не так. Уорд взял информацию о нашем поединке из книги менеджера Джеймса Принса. Однако это неправда», — объяснял он.

«Я увидел его хук, и вся жизнь пронеслась перед глазами»

Но теперь-то бой должен состояться. Планируется, что это будет восьмираундовый поединок. Руководитель Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостер 24 июля озвучил его основные правила. «Если будет рубка, мы остановим бой. Они выйдут на поединок без шлемов, в перчатках по 12 унций (в одной унции 29,8 грамма — прим. „Ленты.ру“). Бой пройдет без судей, так что технически победителя не будет, только если не произойдет нокаут или кто-то из боксеров не сможет продолжать бой», — сообщил он.

страница Роя Джонса в Facebook

И соперники, судя по всему, настроены решительно. Джонс объявил, что считает исход поединка непредсказуемым: «Мне предстоит выступить против Тайсона, а он вовсе не тот, с кем стоит валять дурака». А Тайсон уверил, что пойдет до конца. «Я стремлюсь показать на ринге 100 процентов Майка Тайсона. Не знаю, как все сложится, но Рою придется иметь с этим дело. Я чувствую, что позаботился о своем теле и душевном состоянии лучше, чем боксеры, которые уходили и возвращались до меня. Это будет потрясающий поединок. Я в нетерпении», — сказал он.

Известно, что готовить Майка будет команда обладателя двух поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо . Наставник бойца Рафаэль Кордейро уже рассыпался в комплиментах в адрес нового подопечного: «Я всегда был большим фанатом этого парня и лишь в мечтах мог представить, что делюсь своими знаниями и тренирую Железного Майка. Он сказал мне, что не бил по лапам уже десять лет, и то, что я увидел, стало для меня полной неожиданностью. Когда я увидел его правый хук, вся жизнь пронеслась перед глазами».

При этом уже нашлись те, кто раскритиковал боксера за решение вернуться. Например, экс-чемпион мира Бернард Хопкинс заявил, что на профессиональном ринге Тайсону делать нечего, и одновременно пристыдил его за желание участвовать в показательных боях. «У меня есть друзья, которые говорят мне:

"Эй, чувак, Тайсон хорошо выглядел на видео!" Но это лишь видео! На профессиональном уровне исход будет один — скорая помощь. И хотят ли люди видеть его бои ради развлечения? Это будет дерьмовое шоу», — отрезал он.

Так или иначе, бой в Калифорнии действительно будет выставочным, и гонорары с него должны пойти на благотворительность. В подтверждение, что воспринимать все это всерьез вряд ли стоит, — предварять встречу Тайсона и Джонса будет поединок известного по выступлениям в Национальной баскетбольной ассоциации Нэйта Робинсона и видеоблогера Джейка Пола. Но, кажется, желающих посмотреть на это шоу соберется даже больше, чем в лучшие годы обоих чемпионов.