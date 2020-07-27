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Артем Тарасов: «Хейтеры меня абсолютно не парят» 

Sports.ru 2 часа назад
Тарасов: «Хейтеры меня абсолютно не парят»
Фото: Sports.ru
Блогер Артем Тарасов заявил, что его до сих пор критикуют за бой против Вячеслава Дацика. Бой состоялся в апреле 2019-го, а Артем победил из-за дисквалификации соперника.

«У меня достаточно хейтеров. Многие критикуют меня после боя с Дациком, говорят, что я купил судей и так далее. Но люди, у которых нет мозгов, а также такие хейтеры — пускай будут, пусть существуют. Я всегда говорил: «Вчерашний хейтер — сегодняшний фанат».

Главный упрек хейтеров — это неискренность в том, что я делаю. Но в этой ситуации главное относиться к грязи хладнокровно, не терять рассудок и реагировать абсолютно спокойно. Такие побочные правила нашей игры. Факт в том, что при личной встрече я еще ни разу не слышал оскорблений: только респекты.
Хейтеры меня абсолютно не парят. Еще раз: сегодня они говорят одно, я выпущу видео, где наезжаю на бойцов, и тогда они уже говорят другое, какой я мужик.

«С кем я себя сейчас ассоциирую, бойцом или блогером? Блогером-бойцом. Понятно, из-за моей травмы руки был целый год простоя.

Но, надеюсь, скоро буду в строю. Врач меня начинает пугать, когда видит на руке какие-то пробелы, надо уже заниматься», — сказал Тарасов.

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Бокс , Артем Тарасов
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