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Губерниев: «Пьяный ублюдок должен ответить сполна!» 

Артём Кульша 5 часов назад
Боксер Михаил Старцев, в ходе драки с участием которого погиб житель Барнаула Павел Рохлов, — убийца и пьяный ублюдок. Об этом журналист Дмитрий Губерниев заявил в своем телеграм-канале.
Вчера, как сообщал «Рамблер», вдова 40-летнего Рохлова Светлана рассказала, что 38-летний Старцев, находясь в состоянии опьянения, стал избивать молодого человека с ограниченными физическими возможностями возле одного из развлекательных заведений. Ее муж попытался остановить его. Старцев нанес ему один удар, от которого тот скончался на месте.

«Считаю, что это убийство! За смерть Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!» — прокомментировал в тот же день Губерниев.

Ранее управление Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю возбудило по факту гибели Рохлова уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Ранее Губерниев назвал убийцей, а также сволочью, ублюдком и подонком актера Михаила Ефремова, в ДТП с участием которого погиб человек.
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Бокс , Видео , Михаил Ефремов , Михаил Старцев , Дмитрий Губерниев , СКР
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