Как сообщал «Рамблер», ранее вдова 40-летнего Рохлова заявила, что 38-летний Старцев, находясь в состоянии опьянения, стал избивать молодого человека с ограниченными физическими возможностями, а ее муж попытался остановить его. Старцев нанес Павлу Рохлову один удар, от которого тот скончался на месте.

По словам вдовы, у Старцева есть сторонники, которые хотят «посодействовать, чтобы ему дали минимальный срок».

«Лучше отойдите в сторону и дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет лишения! Не берите грех на душу! Его в любом случае ждет наказание! В любом! Услышите меня и моего ребенка 6-летнего!» — заявила она.

Светлана Рохлова также отметила, что в день смерти мужа у нее «рухнула жизнь».

Напомним, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.