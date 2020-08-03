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Тайсон заявил о желании нокаутировать Джонса 

RT на русском и ещё 8 10 часов назад
Тайсон заявил о желании нокаутировать Джонса
Фото: Reuters
Возобновивший карьеру боксёр Майк Тайсон высказался о своём бое с Роем Джонсом.
Восьмираундовый поединок должен состояться 12 сентября.

«Я с нетерпением ожидаю возможности вернуть себе былую славу. Если появляется возможность закончить бой нокаутом, я всегда её ищу. Мы оба профессионалы. Мы знаем, как держаться, а случиться может всякое. Делать больно людям — это то, чем я занимаюсь», — приводит слова Тайсона TMZ.

Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа рассказал о своём самочувствии после травмы колена.
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Бокс , Энтони Джошуа , Майк Тайсон
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