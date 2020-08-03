Тайсон заявил о желании нокаутировать Джонса 

«Я с нетерпением ожидаю возможности вернуть себе былую славу. Если появляется возможность закончить бой нокаутом, я всегда её ищу. Мы оба профессионалы. Мы знаем, как держаться, а случиться может всякое. Делать больно людям — это то, чем я занимаюсь», — приводит слова Тайсона TMZ.