Правила боя Тайсона и Роя Джонса изменили

Организаторы поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в пяти весовых категориях Роем Джонсом приняли решение изменить правила боя, сообщает The Sun.

По информации издания, бывших спортсменов обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций для безопасности боксеров. Также организаторы настоятельно рекомендуют соперникам избегать нокаута.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.