Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М

Организаторы изменили правила боя Майка Тайсона и Роя Джонса 

Газета.Ru 1 час назад
Правила боя Тайсона и Роя Джонса изменили
Фото: Газета.Ru
Организаторы поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в пяти весовых категориях Роем Джонсом приняли решение изменить правила боя, сообщает The Sun.
По информации издания, бывших спортсменов обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций для безопасности боксеров. Также организаторы настоятельно рекомендуют соперникам избегать нокаута.
В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.
Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.
Видео дня. Серферы на Гавайях поборолись за приз «Самое большое весло»
Газета.Ru: последние новости
Майк Тайсон: я собираюсь нокаутировать Роя Джонса Майк Тайсон: я собираюсь нокаутировать Роя Джонса Кремлев: Гассиев должен провести два боя до конца 2020 года Кремлев: Гассиев должен провести два боя до конца 2020 года Джонс может застраховать уши перед боем с Тайсоном Джонс может застраховать уши перед боем с Тайсоном
Бокс , Скотт Сигмон , Майк Тайсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская легкоатлетка удивила откровенным фото
Российская легкоатлетка удивила откровенным фото
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Полиция начала расследование против сына Роналду
Полиция начала расследование против сына Роналду
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение