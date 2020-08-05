Правила боя Тайсона и Роя Джонса изменили

Организаторы поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в пяти весовых категориях Роем Джонсом приняли решение изменить правила боя, сообщает The Sun.
По информации издания, бывших спортсменов обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций для безопасности боксеров. Также организаторы настоятельно рекомендуют соперникам избегать нокаута.
В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.
Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.