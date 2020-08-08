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Глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером 

Lenta.ru 1 час назад
Глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером
Фото: Reuters
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что ведет переговоры с непобежденным боксером Флойдом Мэйуэзером. Его слова приводит TMZ.
Функционер рассказал, что интерес в проведении поединка с участием американца по-прежнему демонстрируют обе стороны. При этом Уайт отрицает возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором. «Не знаю, слышали ли вы, но Конор завершил карьеру», — заявил он.
Переговоры о сотрудничестве между Уайтом и Мэйуэзером начались еще в 2019 году. В 2020-м американец отказался от проведения боев на фоне трагедий в личной жизни. Из жизни ушли его бывшая девушка Джози Харрис и дядя боксера Роджер Мэйуэзер.
В августе 2017-го состоялся резонансный поединок по правилам бокса между Мэуэзером и звездой UFC Макгрегором. Ирландец уступил в том бою. После ивента он неоднократно говорил о готовности провести реванш.
В активе Мэйуэзера 50 побед в 50 поединках по правилам бокса.
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Бокс , MMA , Конор Макгрегор
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