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Названа новая дата боя Тайсона и Джонса 

Lenta.ru и ещё 16 4 часа назад
Названа новая дата боя Тайсона и Джонса
Фото: страница Роя Джонса в Facebook
Названа новая дата боя американских боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса. Ее сообщил журналист Майк Хек в Twitter.

«Подтверждено, что выставочный бой Тайсона и Роя Джонса-младшего перенесен на 28 ноября», — написал Хек. Журналист уточнил, что причина переноса на данный момент неясна.

Ранее 10 августа бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч предрек Тайсону проблемы в бою с Джонсом. По мнению Фроча, 54-летний Тайсон может мощно бить, но выдержать восемь раундов поединка ему будет сложно.
Изначально бой был назначен на 12 сентября. Он должен пройти в Калифорнии. Планируется, что поединок будет восьмираундовым. Полученные средства Тайсон собирается направить на благотворительность.
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