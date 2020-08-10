Тайсону предрекли проблемы в бою с Джонсом 

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч предрек Майку Тайсону проблемы в бою с Роем Джонсом. Его слова приводит The Sun.

По мнению Фроча, 54-летний Тайсон может мощно бить, но выдержать восемь раундов поединка ему будет сложно. «Физическая форма — это способность восстанавливаться, но вы не можете восстанавливаться в старости», — заметил бывший боксер. Он добавил, что именно по этой причине спортсмены и завершают карьеру.

Фроч добавил, что нокаутировать соперника в перчатках весом 16 унций (453 грамма — прим. «Ленты.ру») Тайсону будет трудно, так что он окажется в опасности, то есть будет вынужден боксировать до конца.

5 августа сообщалось, что правила боя Тайсона и Джонса решили изменить. Спортсменов обяжут надеть шлемы и утяжеленные перчатки. Дополнительные меры было решено принять из-за возраста спортсменов.

О том, что 54-летний Тайсон собирается провести с Джонсом выставочный поединок, стало известно 21 июля. Бой назначен на 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовым.

О желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.