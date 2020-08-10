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Менеджер Роя Джонса прокомментировал перенос боя с Тайсоном 

ТАСС 4 часа назад
Менеджер Джонса высказался о перенос боя с Тайсоном
Фото: ТАСС
Перенос боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим выгоден для обоих боксеров, заявил ТАСС менеджер Джонса Жолт Барна.
Ранее стало известно, что бой перенесен на 28 ноября.

"Я думаю, что перенос боя на 28 ноября — это очень неплохая идея, — сказал Барна. — Во-первых, 28 ноября — это выходные, которые выпадают на день благодарения, и это лучшее время для продаж PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран".

Ранее телеканал ESPN сообщал, что бой должен состояться 12 сентября. По данным издания, бой был перенесен по инициативе команды Тайсона, чтобы увеличить доходы от проведения поединка. Стороны провели встречу, и Джонс одобрил перенос.
Бой будет выставочным, спортсмены проведут восемь раундов, поединок пройдет в Карсоне (штат Калифорния). Перед боем будет показан документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке спортсменов к поединку.
Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.
Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
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Комментарии
Бокс , Кевин Макбрайд , Майк Тайсон , ИТАР-ТАСС
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