Рой Джонс объяснил перенос боя против Тайсона

Американский и российский боксер-профессионал Рой Джонс-младший объяснил перенос его предстоящего поединка с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном . Слова спортсмена приводит News.ru.

Джонс утверждает, что перенос обусловлен стремлением организаторов добиться наибольшей выручки. «28 ноября — это выходные, которые как раз выпадают на День благодарения, и это лучшее время для продаж у PPV, так как все будут дома», — отметил он.

10 августа стало известно, что поединок между Тайсоном и Джонсом перенесен на 28 ноября. О причинах изменений не сообщалось.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с Джонсом выставочный поединок появилась 21 июля. Сперва проведение боя назначили на 12 сентября.

О желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров Тайсон рассказал в конце апреля. Американец не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.