Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде 

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) в пятом раунде и стал временным и бриллиантовым чемпионом WBC. Начало боя боксёры провели, перестреливаясь джебами с дистанции. При этом Поветкин постоянно пропускал эти удары вразрез, но и сам успешно доносил боковые с обеих рук. При этом соперники действовали достаточно осторожно и атаковали в основном одиночными ударами, периодически переводя фронт атак и на корпус. Поветкин в разменах выглядел не хуже оппонента, но казалось, что Уайт рассчитывает, что россиянин устанет в поздних раундах. В четвёртом раунде Поветкин пропустил тяжёлый боковой навстречу и оказался в нокдауне, но не был сильно потрясён, но уже в конце этого раунда упал от уже более ощутимого апперкота. В пятом раунде Поветкин жёстко отправил соперника в нокаут апперкотом навстречу.

Как писал NEWS.ru, ирландка Кэти Тэйлор победила по очкам бельгийку Дельфин Персон и отстояла чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.