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Поветкин объяснил, за счёт чего ему удалось нокаутировать Уайта 

RT на русском и ещё 4 24 августа 2020
Поветкин объяснил, как ему удалось нокаутировать Уайта
Фото: Reuters
Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал победу над британцем Диллианом Уайтом в поединке в британском Брентвуде.

«Бой был непростым. В начале что-то не получалось — был закрепощённым. Когда пропустил несколько ударов, стал действовать получше. Я выполнял то, что мы готовили, и по ходу боя стал действовать более свободно. Мне противостоял хороший соперник с хорошим ударом, я не могу сказать ничего плохого в его адрес. Как удалось поймать момент для нокаута? Это отточенная тренировка: мы много отрабатывали удар снизу», — приводит слова Поветкина пресс-служба Федерации бокса России.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Ранее Поветкин заявил, что готов дать реванш Уайту.
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Бокс , Александр Поветкин
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