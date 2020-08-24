Поветкин объяснил, как ему удалось нокаутировать Уайта

«Бой был непростым. В начале что-то не получалось — был закрепощённым. Когда пропустил несколько ударов, стал действовать получше. Я выполнял то, что мы готовили, и по ходу боя стал действовать более свободно. Мне противостоял хороший соперник с хорошим ударом, я не могу сказать ничего плохого в его адрес. Как удалось поймать момент для нокаута? Это отточенная тренировка: мы много отрабатывали удар снизу», — приводит слова Поветкина пресс-служба Федерации бокса России.