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Видео: Тайсон готовится к бою с Роем Джонсом 

Чемпионат.com и ещё 1 1 сентября 2020
Появилось видео подготовки Тайсона к бою
Фото: Reuters
В Интернете появилось видео, посвящённое подготовке бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майка Тайсона к бою с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
Напомним, 28 ноября 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный бой из восьми раундов.
На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Он абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
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Бокс , Майк Тайсон
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