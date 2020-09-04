Владимир Кличко стал манекенщиком на модном показе

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе в рамках Украинской недели моды. Снимки были опубликованы на официальном сайте мероприятия.

43-летний спортсмен прошелся по подиуму в новой форме муниципальной охраны. Он был одет в кожаную жилетку, футболку с традиционным цветочным орнаментом и бежевых брюках с защитными нашивками на коленях и голени. Образ Кличко дополнили грубые ботинки черного цвета и бейсболка.

Отмечается, что создание новой формы муниципальной охраны — это совместный проект городской власти Киева и четырех украинских дизайнеров, а именно Владимира Демчинского, Кирилла Харитонцева, Софии Русинович и Ядвиги Нетикши. Они также представили наряды для работников метро, скорой помощи, Киевпасстранса и Киевзеленстроя.

По информации на сайте, инициатором коллекции выступил мэр Киева и брат Владимира Кличко Виталий.

Владимир Кличко — бывший обладатель поясов в тяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Известно, что в последний раз он выходил на ринг в 2017-м. Всего на счету тяжеловеса 64 победы и 5 поражений.