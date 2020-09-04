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Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе 

Lenta.ru и ещё 5 22 часа назад
Владимир Кличко стал манекенщиком на модном показе
Фото: Ukrainian Fashion Week
Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе в рамках Украинской недели моды. Снимки были опубликованы на официальном сайте мероприятия.
43-летний спортсмен прошелся по подиуму в новой форме муниципальной охраны. Он был одет в кожаную жилетку, футболку с традиционным цветочным орнаментом и бежевых брюках с защитными нашивками на коленях и голени. Образ Кличко дополнили грубые ботинки черного цвета и бейсболка.
Отмечается, что создание новой формы муниципальной охраны — это совместный проект городской власти Киева и четырех украинских дизайнеров, а именно Владимира Демчинского, Кирилла Харитонцева, Софии Русинович и Ядвиги Нетикши. Они также представили наряды для работников метро, скорой помощи, Киевпасстранса и Киевзеленстроя.
По информации на сайте, инициатором коллекции выступил мэр Киева и брат Владимира Кличко Виталий.
Владимир Кличко — бывший обладатель поясов в тяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Известно, что в последний раз он выходил на ринг в 2017-м. Всего на счету тяжеловеса 64 победы и 5 поражений.
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Комментарии 1
Бокс , Владимир Кличко
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