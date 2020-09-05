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Боксер Уайт отказался признавать нокаут Поветкина 

ТК «Звезда» и ещё 15 4 часа назад
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Фото: Alan Stanford, imago sportfotodienst, Globallookpress
Россиянин победил британца 23 августа в поединке за титул временного чемпиона WBC.
Британец Диллиан Уайт отказался признать, что россиянин Александр Поветкин нокаутировал его в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

«Я не был в бессознательном состоянии, просто упал, не могу сказать, что не рухнул на ринг, ведь это был классный удар в подбородок, но со мной все было нормально», — передает слова боксера «Газета.Ru».

Напомним, что бой состоялся 23 августа. Алексей Поветкин отправил в нокаут своего соперника по рингу 32-летнего Диллиана Уайта, назвав свой удар «лучшим в карьере».
Также в ноябре 2020 возможно состоится бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Команда спортсмена из РФ уверена в победе своего бойца, и считает, что выигрыш принесет им солидную прибыль.
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Бокс , Александр Поветкин , Диллиан Уайт , Газета.Ru
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