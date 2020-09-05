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Уайт списал свое поражение нокаутом от Поветкина на судью 

Lenta.ru и ещё 1 18 часов назад
Уайт объяснил свое поражение от Поветкина
Фото: Reuters
Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт списал свое поражение нокаутом от россиянина Александра Поветкина на действия судьи. Слова спортсмена передает «Би Би Си».
32-летний Уайт убежден, что мог продолжать поединок после пропущенного от россиянина удара.

«Да, я рухнул. Не спорю, но я не отключился», — вспоминает Уайт.

Он добавил, что рефери не дал ему продолжить бой. При этом Уайт высоко оценил удар в исполнении Поветкина.
30 августа Уайт похвалил Поветкина и заявил о своем желании провести матч-реванш. Российская сторона ранее уже демонстрировала заинтересованность во втором поединке между тяжеловесами. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский рассчитывает, что реванш может состояться в России.
22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде их поединка. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Спортсмен одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.
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Бокс , Андрей Рябинский , Александр Поветкин , Диллиан Уайт , BBC News
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