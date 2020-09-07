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Майк Тайсон признался, что бои вызывали у него эрекцию 

Газета.Ru 11 часов назад
Майк Тайсон признался, что бои вызывали у него эрекцию
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что раньше испытывал сексуальное возбуждение от боев.
По словам легендарного боксера, это происходило с ним в молодости.

"Порой я страдал из-за возможного причинения боли другим, но иногда это оргазмично. Как это назвать, когда бои вызывают у тебя эрекцию? Так я себя чувствовал, когда был пацаном. Порой у меня вспыхивала эта искра", — произнес Тайсон на подкасте комментатора Джо Рогана Joe Rogan Experience.

Ранее Майк Тайсон обездвижил акулу в океане.
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