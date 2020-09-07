Майк Тайсон признался, что бои вызывали у него эрекцию 

"Порой я страдал из-за возможного причинения боли другим, но иногда это оргазмично. Как это назвать, когда бои вызывают у тебя эрекцию? Так я себя чувствовал, когда был пацаном. Порой у меня вспыхивала эта искра", — произнес Тайсон на подкасте комментатора Джо Рогана Joe Rogan Experience.