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Поветкин рассказал, почему не станет бойцом ММА 

Спорт-Экспресс и ещё 4 8 часов назад
Поветкин рассказал, почему не станет бойцом ММА
Фото: РИА Новости
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин в интервью Youtube-каналу Metametrica объяснил, почему не собирается переходить в ММА.
— Хотел бы себя попробовать в MMA или еще где-то кроме бокса?
— Да не, это не мой вид спорта.
— Почему?
— Потому что я боксер, потому что я всю жизнь боксом занимаюсь. В ММА бороться надо, там много всего. Я занимаюсь боксом, зачем мне это? Это надо переключаться на совсем другую систему. В принципе, я люблю бороться — ну, для себя, конечно, я не такой профессионал в этом как ребята из ММА. Я боксер. Зачем мне переходить? Это то же самое, что вы бы пацану сказали — давай, иди в спортивную гимнастику.
— Лучше делать то, что ты умеешь делать хорошо.
— Да, 100%.
41-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года. В профессиональном боксе провел 39 боев (36 побед, 2 поражения, 1 ничья).
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Бокс , Прочее , Александр Поветкин
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