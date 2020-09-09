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22-летнего боксера убили на семейном пикнике 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Боксера убили на семейном пикнике
Фото: РИА Новости
22-летнего боксера Даниэля Гонсалеса убили на семейном пикнике. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, спортсмен отдыхал с семьей, когда неизвестные открыли по нему огонь. Мотивы преступления остаются неизвестными. Соболезнования родным и близким боксера выразил Флойд Мэйуэзер, который подписал Гонсалеса в свой промоушн в 2016 году.
Гонсалес становился чемпионом США после победы над Роннелом Джонсоном. Также он участвовал в юношеских Олимпийских играх и юниорском чемпионате мире. Последний раз спортсмен выходил на профессиональный ринг в 2017 году.
14 августа британский боксер Коул Кершоу был убит в результате перестрелки в городе Бэри. 18-летний спортсмен был доставлен в одну из больниц города с тяжелым ранением, где и скончался.
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