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Шальке-04 Шальке-04

Суд приговорил к трем годам условно боксера Кушиташвили 

ТАСС и ещё 34 17 часов назад
235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил к 3 годам колонии условно двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере"), назначить ему наказание в виде трех лет колонии свободы условно", — огласил решение судья.

Сотрудники Росгвардии в начале февраля задержали Кушиташвили и его приятеля в центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.
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Бокс , Видео , Георгий Кушиташвили , Росгвардия , ИТАР-ТАСС
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