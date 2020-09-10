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Умер бывший чемпион мира по боксу 

Lenta.ru и ещё 4 13 часов назад
Умер бывший чемпион мира по боксу
Фото: Lenta.ru
Бывший профессиональный боксер и участник Олимпиады-1972 Алан Минтер умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Sky Sports.
Бывший спортсмен скончался в среду, 9 сентября. Минтер длительное время боролся с онкологией. Он завершил карьеру в 1981 году. На его счету было 39 побед при девяти поражениях.
На Играх в 1972 году он стал бронзовым призером. Спустя восемь лет, уже выступая в профессиональном ринге, он завоевал титул чемпиона мира в средней весовой категории. Минтер одержал победу над итальянцем Вито Антуофермо, завоевав чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. В том же году он снова одолел итальянского боксера, сохранив титул чемпиона.
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