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Умер двукратный чемпион Европы Евгений Горстков, проведший бой против Мухаммеда Али 

ТАСС и ещё 8 5 часов назад
Умер Евгений Горстков
Фото: ТАСС
Двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"У Евгения Николаевича была великолепная репутация и на ринге, и за ее пределами. Он был одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов и обладателем первой "хрустальной перчатки" — специального приза сильнейшему боксеру-тяжеловесу. Всего он был награжден пятью такими перчатками. Федерация бокса России выражает глубочайшие соболезнования семье Евгения Николаевича Горсткова, который золотыми буквами вписал себя в историю нашего бокса", — говорится в сообщении.

В общей сложности Горстков с 1974 по 1981 год провел 228 боев на ринге. Горстков был одним из трех советских боксеров (помимо Игоря Высоцкого и Петра Заева), кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с чемпионом мира Мухаммедом Али. Дважды он становился чемпионом Европы, четыре раза побеждал на чемпионате СССР. После завершения карьеры Горстков перешел на тренерскую деятельность, а также был арбитром.
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Комментарии 2
Бокс , Мухаммед Али , Игорь Высоцкий
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