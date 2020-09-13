Умер Евгений Горстков

"У Евгения Николаевича была великолепная репутация и на ринге, и за ее пределами. Он был одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов и обладателем первой "хрустальной перчатки" — специального приза сильнейшему боксеру-тяжеловесу. Всего он был награжден пятью такими перчатками. Федерация бокса России выражает глубочайшие соболезнования семье Евгения Николаевича Горсткова, который золотыми буквами вписал себя в историю нашего бокса", — говорится в сообщении.