Рой Джонс рассказал об отношении к нему в РФ

«В России я как Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, дети подбегают, пытаясь заглянуть в окно моего автомобиля. Это потрясающе. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий мужчина, буду гражданином США и России. Говорят, наши страны — главные враги, но это не так. Почему россияне так сильно любят и уважают меня? 95 процентов жителей России знают, кто я, а я американец. Разве они ненавидят нас? Нет. Но если слушать пропаганду, то будете клясться, что все они хотят нас убить», — приводит слова Джонса Daily Mail.