Проигравший Харитонову британец завершил карьеру

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Британский боксер Дэнни Уильямс принял решение завершить карьеру, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что боксер сам подтвердил информацию об уходе.

Свой последний поединок 47-летний боксер провел 11 сентября против российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова . Бой продлился два раунда и завершился поражением представителя Великобритании техническим нокаутом.

Уильямс известен своей победой над Майком Тайсоном , которого он нокаутировал в 2004 году. Всего в профессиональной карьере он одержал 54 победы (41 нокаутом) при 29 поражениях.

Ранее Харитонов ответил на обвинения в договорном бое с Уильямсом.