"Когда я встретился с Путиным, то спросил его, могу ли я получить российское гражданство. Он ответил: "Конечно". Это здорово, кто бы мог подумать, что темнокожий парень может стать гражданином России и США. Люди говорят, что эти страны являются врагами, но это не так. Почему все россияне любят и уважают меня? 95 процентов населения России знает, кто я такой, и что я — американец", — рассказал Джонс в интервью Daily Mail.