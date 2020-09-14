«Путин ответил мне „Конечно!“»

Экс-чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и смене гражданства.
Джонс получил российское гражданство в сентября 2015 года.
"Когда я встретился с Путиным, то спросил его, могу ли я получить российское гражданство. Он ответил: "Конечно". Это здорово, кто бы мог подумать, что темнокожий парень может стать гражданином России и США. Люди говорят, что эти страны являются врагами, но это не так. Почему все россияне любят и уважают меня? 95 процентов населения России знает, кто я такой, и что я — американец", — рассказал Джонс в интервью Daily Mail.
"В России я чувствую себя как Майкл Джексон или Майкл Джордан. Когда люди видят меня, то останавливают машины, подбегают дети, пытаются заглянуть в окно. Это потрясающе", — добавил Джонс.
Джонс завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.