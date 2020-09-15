Названа дата боя-реванша Поветкина и Уайта

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин и бывший обладатель этого титула британский боец Диллиан Уайт вновь встретятся на ринге 21 ноября.

Первый бой между ними состоялся 22 августа, а победа досталась Поветкину, который отправил соперника в нокаут в пятом раунде.

По словам россиянина, за это время ему удалось отдохнуть и провести время с семьёй.

Теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и буду готовиться так же тщательно, как и в первый раз. Диллиан Уайт — хороший, сильный боксёр, я это говорил и до первого боя, и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс, — цитирует Поветкина «Мир Бокса».

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в свою очередь отметил, что у Уайта было право на реванш и он им воспользовался.

Уайт — опасный парень. Мы это увидели в первом бою, и его желание реваншироваться вызывает уважение. С другой стороны, Саша уже почувствовал соперника, увидел, что у него получается, а что не очень, — считает Рябинский.

По его мнению, команде Поветкина удастся правильно построить подготовку, учитывая опыт первого боя и подойти к реваншу в отличной форме.

Александру Поветкину 41 год. На его счету 36 побед, 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт победил на ринге 27 раз и проиграл 2 боя.

Как писал NEWS.ru, при этом эксперты считают, что реванш с Диллианом Уайтом — это ловушка, которую можно было избежать.