Кикбоксер нокаутировал соперника за шесть секунд 

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Тайский кикбоксер Капитан Петчуиндин нокаутировал соперника Петчтанонга Петчфергуса на турнире One Championship: The New Breed III. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

Петчуиндину удалось финишировать соперника за шесть секунд. Нокаут стал самым быстрым в истории One Championship. Поединок проходил в легчайшем весе.

It’s a new ONE Super Series record! Capitan knocks Petchtanong out in SIX SECONDS 🤯 #ANewBreed3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/qSnRApWe84— ONE Championship (@ONEChampionship) September 18, 2020

На счету Петчуиндина 182 поединка. Тайский кикбоксер одержал 141 победу, потерпел 40 поражений.