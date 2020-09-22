"Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь. Крым — это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, — это временно. Я там все свое детство провел, а русские приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно", — произнес спортсмен во время трансляции в своем Instagram.