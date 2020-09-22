"Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш"

34-летний Редкач, как сообщал «Рамблер», провел 30 боев в течение своей профессиональной карьеры и одержал 23 победы, в том числе 18 побед нокаутом. Он — уроженец города Шостки Сумской области Украины. В настоящее время боксер живет в Лос-Анджелесе, США.

На дня он провел прямой эфир в своем инстаграме. В ходе него он рассказал, что все детство провел в Крыму, а русские приезжали туда, как на курорт. В настоящее время, по словам Редкача, Крым — российский, но лишь потому, что Украина дала России попользоваться полуостровом на короткое время.