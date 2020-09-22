"Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш"

Украина сдала Крым в аренду России. Об этом, как сообщает Sport24, заявил
украинский боксер Иван Редкач
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34-летний Редкач, как сообщал «Рамблер», провел 30 боев в течение своей профессиональной карьеры и одержал 23 победы, в том числе 18 побед нокаутом. Он — уроженец города Шостки Сумской области Украины. В настоящее время боксер живет в Лос-Анджелесе, США.
На дня он провел прямой эфир в своем инстаграме. В ходе него он рассказал, что все детство провел в Крыму, а русские приезжали туда, как на курорт. В настоящее время, по словам Редкача, Крым — российский, но лишь потому, что Украина дала России попользоваться полуостровом на короткое время.
«Крым — ваш. Радуйтесь, а потом будет наш. Мы заберем. Крым — это Украина. Мы вам дали попользоваться. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно», — заявил он.
На прошлой неделе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало причинами потери Украиной Крыма уничтожение системы противовоздушной обороны (ПВО) полуострова, сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), незаконные масштабные организационные изменения в ВСУ, подрыв мобилизационной готовности и непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.