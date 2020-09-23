Чимаев вызвал на бой Томспона 

Чеченский боец ММА Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, сообщил, что его следующим соперником в UFC будет американец Стивен Томпсон. Об этом он написал в твиттере, отвечая Томпсону, который заявил, что хотел бы провести бой против Леона Эдвардса.
«Давай проведем с тобой следующий бой. Оставь Леона в покое», — написал Чимаев.
Свой последний бой 37-летний Томпсон провел в ноябре 2019 года, когда победил Висенте Луке единогласным решением судей. В UFC на счету американца 15 побед и 4 поражения, еще 1 бой завершился вничью.