Чимаев вызвал на бой Томспона 

Все новости на карте

«Давай проведем с тобой следующий бой. Оставь Леона в покое», — написал Чимаев.

Свой последний бой 37-летний Томпсон провел в ноябре 2019 года, когда победил Висенте Луке единогласным решением судей. В UFC на счету американца 15 побед и 4 поражения, еще 1 бой завершился вничью.