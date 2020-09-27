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Челси
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Блахович отправил Рейеса в нокаут в титульном бою UFC 253 

Газета.Ru и ещё 107 5 часов назад
Блахович отправил Рейеса в нокаут в титульном бою UFC 253
Фото: Газета.Ru
Боец смешанных единоборств (ММА) Ян Блахович победил Доминика Рейеса в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253.
Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и продлился два раунда.
В первом раунде Рейес блокировал большинство атак оппонента, однако во второй пятиминутке пропустил несколько тяжелых ударов, после чего упал на канвас, где был добит поляком.
Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента.
Ранее сообщалось, что Джермал Чарло победил Сергея Деревянченко в бою за титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).
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