Бриедис завоевал Кубок Мохаммеда Али

Латвийский боксёр Майрис Бриедис (27-1, 19 КО) победил по очкам живущего в Америке кубинца Юниера Дортикоса (24-2, 22 КО) и стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии, обладателем Кубка Мохаммеда Али и чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии IBF.

С первых раундов поединок пошёл на встречных курсах, и поначалу Дортикос хорошо пользовался джебом. Работающий вторым номером Бриедис пытался засушить бой в клинче и временами перехватывал инициативу. К середине боя он окончательно освоился в ринге и действовал разнообразнее своего визави, а его серии всё чаще доходили до цели.

Дортикос, понимая, что уступает по очкам, стал больше рассчитывать на мощь разовых ударов, но уступал сопернику в скорости, а главное, не имел другого плана на бой против столь подвижного соперника. Сдвоенный джеб Бриедиса всё чаще доходил до цели вразрез. Перелом не наступил и в чемпионских раундах, которые прошли также под диктовку латвийца. Двое судей отдали победу Бриедису со счётом 117:111, а третий поставил ничейные очки — 114:114.

Как сообщал NEWS.ru, латвийский боксёр Ричард Болотник победил по очкам британца Хоси Бёртона, отстоял титул чемпиона Европы по версии WBO и вышел в финал Гран-при в полутяжёлом весе.