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37-летний тайский боксёр успешно защитил титул ONE

News.ru
10 октября 2020
Боец муайтай из Таиланда Сэм Гаянхадао одержал победу на турнире лиги ONE в Сингапуре. Он трижды отправлял в нокдаун своего соперника Джоша Тонну из Австралии, после чего бой был остановлен.
37-летний тайский боксёр успешно защитил титул ONE
Фото: CC BY-SA 3.0/wikipedia.orgCC BY-SA 3.0/wikipedia.org
В соглавном бою вечера австралиец Рис Макларен в наилегчайшем весе победил финна Алекси Тойвонена.
Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Иван Штырков поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.
Бокс,Иван Штырков,
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