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Пакьяо подписал контракт с компанией Макгрегора

Газета.Ruиещё 16
13 часов назад
Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо подписал контракт с компанией Paradigm Sports, которую также представляет бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор, сообщается на странице филиппинца в Twitter.
Пакьяо подписал контракт с компанией Макгрегора
Фото: ReutersReuters
Таким образом боксер пошел на уступки ради боя с представителем смешанных единоборств.
Ранее Пакьяо заявил, что основал свою собственную компанию Pac Sports and Entertainment и настаивал на том, что поединок состоится только в том случае, если он буду сопромоутером боя.
Бокс,MMA,Конор Макгрегор,
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