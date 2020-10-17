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Боксер убил свою девушку и «забыл» об этом на суде 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Боксер убил свою девушку и «забыл» об этом на суде
Фото: Facebook-аккаунт Кемалоглу
Турецкий боксер Селим Ахмет Кемалоглу убил свою девушку и в ходе суда заявил, что забыл о том, что совершил преступление. Об этом сообщает Yahoo! Sports.
Профессионального боксера обвинили в том, что он избил девушку, а потом зарезал ее ножом. Кемалоглу попытался убедить судью, что не может нести полную ответственность за содеянное, так как является ограниченно вменяемым.

«Я не помню того, как это случилось», — заявил спортсмен в ходе заседания.

По версии обвинения, Кемалоглу зарезал свою девушку — 25-летнюю Зейнеп Сенпинар, — во время самоизоляции еще в мае. Родственники жертвы также заявили, что боксер и ранее избивал ее.
В сентябре стало известно, что боксера Даниэля Гонсалеса убили на семейном пикнике. Спортсмену было 22 года.
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