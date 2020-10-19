Сменился соперник Гассиева в дебютном бою

«К сожалению, мы получили сообщение, что в зале Сефера Сефери коронавирус, потому он должен сидеть на карантине. Ну и ещё одна из причин — это он испугался Мурата Гассиева. Теперь соперником Мурата будет брат албанца Нури Сефери», — цитирует Хрюнова РИА Новости.