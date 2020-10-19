Сменился соперник Гассиева в дебютном бою

Промоутер Владимир Хрюнов, представляющий интересы российского боксёра Мурата Гассиева заявил, что новым оппонентом его клиента станет албанец Нури Сефери.
«К сожалению, мы получили сообщение, что в зале Сефера Сефери коронавирус, потому он должен сидеть на карантине. Ну и ещё одна из причин — это он испугался Мурата Гассиева. Теперь соперником Мурата будет брат албанца Нури Сефери», — цитирует Хрюнова РИА Новости.
Дебют Гассиева в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи. Изначально оппонентом россиянина должен был стать экс-претендент на титул WBC американец Кевин Джонсон. Затем в качестве оппонента Гассиева назывался брат Сефер Сефери.
Ранее Кремлёв заявил, что хотел бы увидеть реванш Гассиева с Усиком.