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Головкин изменил позицию в рейтинге лучших боксеров мира

Sports.ru
18 часов назад
The Ring обновил рейтинги лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Головкин изменил позицию в рейтинге лучших боксеров
Фото: ReutersReuters
Казахстанский боксер Геннадий Головкин сместился с с 7-го места на 8-е. Рейтинг возглавляет месиканец Сауль Альварес, второе место занимает Наоя Иноуэ и третий – Теренс Кроуфорд.
Бокс,Теренс Кроуфорд,Геннадий Головкин,
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