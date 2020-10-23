Бойца ММА убили в дагестанском ресторане

В Дагестане застрелили бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) Шамиля Абдулмуслимова, сообщает «Интерфакс»

Подозреваемые в убийстве — 24-летний и 53-летний жители Хасавюрта. Они ворвались в ресторан, где находился Абдулмуслимов с компанией, выстрелили в 35-летнего бывшего спортсмена, а затем начали драку с остальными оппонентами. На записи с камер наблюдения ресторана видно, как навстречу вооруженным ружьями людям вышел человек, после чего они начали гоняться за ним по залу и бить прикладами ружей.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемые задержаны, следствие ходатайствует об их аресте.

По данным источника агентства, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.

Как сообщал «Рамблер», ранее в октябре в Дагестане двое мужчин открыли огонь по полицейским при проверке документов на дороге и были убиты ответным огнем.