Пашалиев госпитализирован после тяжёлого нокаута

30 октября в Москве состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого прошёл поединок во втором среднем весе. На ринге встретились Олег Мисюра (6-0, 5 КО) и Тимур Пашалиев (1-2-2, 1 КО).

Поединок завершился уже в первом раунде. Мисюра владел заметным преимуществом и в одном из эпизодов пробил размашистый правый боковой. Пашалиев не сумел уйти от удара и упал в глубокий нокаут. Спортсмен потерял сознание, и на ринге его привести в чувства так и не смогли.

Тимура Пашалиева госпитализировали в одну из клиник Москвы в бессознательном состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. Другой информации по этому инциденту пока не поступало.