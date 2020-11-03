Поветкин госпитализирован

Из-за заболевания Поветкина его матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен с 21 ноября на другую дату. Вероятно, бой состоится в 2021 году.

«Мы будем переносить бой, потому что у Саши Поветкина обнаружили коронавирус», — заявил Рябинский.

По его словам, 41-летний Поветкин находится в одной из московских клиник, болезнь протекает «умеренно», без критических осложнений.

Как сообщал «Рамблер», в августе 2020 года Александр Поветкин завоевал титул временного чемпиона WBC, нокаутировав британца Диллиана Уайта в пятом раунде поединка. В четвертом раунде российский боец дважды оказывался в нокдауне. Всего на счету россиянина 39 боёв (36 побед, два поражения и одна ничья)