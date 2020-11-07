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Усик потерял $1 млн из-за коронавируса 

Инвест-Форсайт 7 ноября 2020
Усик потерял $1 млн из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Самый перспективный боксер-тяжеловес мира, украинец Александр Усик заработал £1,5 млн (примерно $1,9 млн) за бой с британцем Дереком Чисорой, сообщает портал «Чемпионат».
Изначально предполагалось, что атлет получит $2,9 млн, однако из-за пандемии коронавируса поединок пришлось проводить без зрителей, что привело к сокращению бюджета. При этом Дерек Чисора получил £4 млн (примерно $5,2 млн), то есть почти втрое больше Александра Усика. Ранее британцу обещали $9 млн Гонорар украинца оказался меньше, чем у его соперника, несмотря на победу. Усик победил Чисору в сложном поединке: британец неоднократно нарушал правила и бил ниже пояса. Кроме того, Усик проводил лишь второй поединок в тяжелом весе и был легче своего соперника более чем на 17 кг (98 против 115).
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Победа над Чисорой дает ему возможность сразиться с действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям четырех организаций (WBA, IBF, WBO и IBO) Энтони Джошуа (также британец).
Ранее Усик завоевал звания чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям всех престижных организаций (WBO, WBC, IBF, WBA и The Ring), то есть стал абсолютным чемпионом мира. Теперь он может повторить успех уже в самом престижном, тяжелом весе (свыше 90,7 кг).
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Комментарии 2
Бокс , Энтони Джошуа , Дерек Чисора , Александр Усик
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