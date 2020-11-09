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Ковалёв может провести следующий поединок в России 

RT на русском 1 час назад
Ковалёв может провести следующий поединок в РФ
Фото: AFP
Российский боксёр Сергей Ковалёв может провести бой на родной земле.

«Мы ведём переговоры по бою Сергея. Возможно, что следующий поединок пройдёт и в России», — цитирует ТАСС источник из команды боксёра.

Ковалёв не выходил на ринг с ноября 2019 года, после того как в титульном бою проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.
37-летний Ковалёв — экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014-2016), IBF (2014-2016), WBO (2013-2016, 2017-2018, 2019). На счету россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.
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Бокс , Сергей Ковалев , ИТАР-ТАСС
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