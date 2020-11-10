Поветкина выписали из больницы 

Российский боксер Александр Поветкин выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

«Александр выписан из больницы», — сказал собеседник агентства.

Поветкин был госпитализирован с коронавирусом 3 ноября. Сообщалось, что болезнь протекала «умеренно», без критических осложнений.

Из-за заболевания боксера его матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом перенесли с 21 ноября на другую дату. Вероятно, бой состоится в 2021 году.

Как сообщал «Рамблер», в августе 2020 года Александр Поветкин завоевал титул временного чемпиона WBC, нокаутировав британца Диллиана Уайта в пятом раунде поединка. В четвертом раунде российский боец дважды оказывался в нокдауне. Всего на счету россиянина 39 боёв (36 побед, два поражения и одна ничья).