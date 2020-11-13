Тайсон снял футболку и сравнил себя с Хоганом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон во время интервью с журналистом ESPN снял с себя футболку и, демонстрирую свою мускулатуру, сравнил с себя с Халком Хоганом.

Напомним, 28 ноября 54-летний Тайсон проведёт выставочный бой с другим легендарным боксёром 51-летним Роем Джонсом.

«Итак, расскажи мне об этих следующих двух неделях, ты готов к этой игре? Ты будешь похож на старого Майка Тайсона?» — спросил ведущий у Тайсона. После этого, Майк снял с себя футболку, как это обычно делают рестлеры.