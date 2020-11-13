Тайсон снял футболку и сравнил себя с Хоганом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон во время интервью с журналистом ESPN снял с себя футболку и, демонстрирую свою мускулатуру, сравнил с себя с Халком Хоганом.
Напомним, 28 ноября 54-летний Тайсон проведёт выставочный бой с другим легендарным боксёром 51-летним Роем Джонсом.
«Итак, расскажи мне об этих следующих двух неделях, ты готов к этой игре? Ты будешь похож на старого Майка Тайсона?» — спросил ведущий у Тайсона. После этого, Майк снял с себя футболку, как это обычно делают рестлеры.
«Да, чувак! Посмотри на это! Давай. Посмотри на это. Давай, брат. Я — Скала, я — Халкстер [Одно из прозвищ Халка Хогана]! Я прекрасен, детка!», — сказал после этого Тайсон.