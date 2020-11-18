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Тайсон Фьюри на тренировке по боксу сбил люстру. Видео 

Чемпионат.com 2 часа назад
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он в ходе тренировки по боксу сбил люстру. Фьюри бил по груше, крепление не выдержало, и сломался не только боксёрский снаряд, но и люстра.

«Вот что ожидает всех в 2021-м», — подписал он видео.

В настоящее время Фьюри проводит тренировочный лагерь. Пока неизвестно, кто будет его следующим соперником.
32-летний Фьюри выступает в профессиональном боксе с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив техническим нокаутом в седьмом раунде действующего на тот момент обладателя пояса WBC американца Деонтея Уайлдера. Всего на его счету 31 бой: 30 побед (в том числе 21 — нокаутом) и одна ничья.
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Бокс , Видео , Тайсон Фьюри
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